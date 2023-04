Kamer praat over fouten rond moord op De Vries, Wiersum en Reduan

De Tweede Kamer wil donderdag van justitieminister Dilan Yeşilgöz tekst en uitleg over de ernstige fouten die de politie en het Openbaar Ministerie maakten in aanloop naar de moord op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van een kroongetuige. Zij hadden allemaal een rol in het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi en zijn bende, tegen wie nu een proces loopt.