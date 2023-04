De ontevredenheid over de politiek is verder toegenomen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag in hun nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Afgelopen najaar was 60 procent van de Nederlanders ontevreden over de politiek in Den Haag, ten opzichte van 49 procent in het voorjaar van 2022.