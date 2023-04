BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP moeten gaan kijken of ze een coalitie kunnen vormen in Overijssel. Dat stellen verkenners Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans woensdag in hun advies aan de Provinciale Staten. Volgens de verkenners zijn de verschillen tussen deze partijen overbrugbaar en sluiten hun bestuursstijlen goed op elkaar aan.