Opnieuw kritiek op CDA om onduidelijkheid over stikstofdeadline

Opnieuw is het CDA tijdens een stikstofdebat onder vuur komen te liggen. Linkse partijen, maar ook de BBB, zijn geïrriteerd dat het CDA niet duidelijk maakt of het 2030 of 2035 hanteert als stikstofdeadline. Sinds enkele weken staat er grote spanning op het kabinet en de coalitie vanwege de onenigheid over het jaartal: CDA-leider Wopke Hoekstra vindt 2030 „niet te dragen” en wil op termijn daarover heronderhandelen. Die opstelling leidde twee weken geleden tot een motie van wantrouwen, en de kou is nog niet uit de lucht.