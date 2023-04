Waterschap Hollandse Delta heeft een grote beverburcht weggehaald uit de Molendijk in Numansdorp in Zuid-Holland. Volgens het schap is door het graafwerk van de bever forse schade ontstaan aan het talud van de dijk, die voor het gebied belangrijk is. De schade wordt meteen hersteld, omdat het talud al behoorlijk aan het inzakken was. Daarna schermt het schap de dijk af met speciaal bevergaas.