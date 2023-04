Wakker Dier extra bezorgd over kalfjes in grotere stal

In kleinere stallen hebben kalfjes betere levenskansen dan in grotere, zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Op melkveebedrijven met minder dan 75 volwassen koeien lopen kalveren volgens haar zelfs aanzienlijk minder kans om te sterven dan in megastallen. „In megastallen is de kalversterfte bijna twee keer zo vaak structureel hoog”, aldus de over schaalvergroting bezorgde club verwijzend naar cijfers over 2018-2021 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).