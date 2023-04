Heineken heeft minder bier verkocht, maar door de hogere prijzen voor de drank wist de bierbrouwer wel een hogere omzet in de boeken te zetten. Onder andere in de Verenigde Staten en Europa kochten mensen minder bier, maar topman Dolf van den Brink vindt de daling in die gebieden nog meevallen. „De vraag bij consumenten hield in het eerste kwartaal beter stand dan verwacht”, zei hij.