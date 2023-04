Vijf mensen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt door een woningbrand in Den Haag. De brand woedde in het trappenhuis van een portiekflat aan de Prinsegracht, in het centrum van de hofstad. Twee mensen die uit een raam waren gesprongen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, meldt de brandweer. Drie anderen hadden rook ingeademd en werden ter plaatse door ambulancepersoneel geholpen.