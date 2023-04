De politie heeft na een explosie zondagavond bij een woning in Vlaardingen een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is geweest bij een eerdere explosie, die 29 december plaatsvond op hetzelfde adres in de Prins Hendrikstraat. Bij beide ontploffingen vielen geen gewonden.