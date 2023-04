Fietsenmerk Gazelle noemt fietsveiligheid een speerpunt en steekt daarom naar eigen zeggen veel tijd en energie in het vergoten van de veiligheid van fietsers. De fabrikant is geschrokken van de cijfers over de toename van het aantal verkeersdoden, met name onder fietsende ouderen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag presenteerde.