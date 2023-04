De politie heeft dinsdag in huizen in Leiden en Valkenburg (ZH) drie mannen aangehouden die worden verdacht van drugshandel. Vijf woningen zijn doorzocht en drie bedrijfspanden. Daar is ruim 60.000 euro cash geld gevonden en een nog onbekende hoeveelheid vermoedelijke drugs, zo meldt de politie. De verdachten, Leidenaren van 28 en 33 jaar en een 43-jarige man uit Valkenburg, zitten vast voor verhoor.