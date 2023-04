De ambassade in Soedan houdt een onlinebijeenkomst voor Nederlanders die in het Afrikaanse land verblijven. Dat heeft de ambassade in de hoofdstad Khartoem dinsdag bekendgemaakt. Sinds zaterdag is er geweld uitgebroken tussen het leger en paramilitairen. Onder anderen diplomaten en medewerkers van internationale humanitaire organisaties zijn aangevallen door strijders.