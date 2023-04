Saudische minister voor het eerst sinds jaren naar Syrië

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan, brengt een bezoek aan Damascus. Het is het eerste officiële bezoek van een Saudische minister aan Syrië sinds daar in 2011 een burgeroorlog uitbrak. De oorlog heeft het regime van de Syrische president Bashar al-Assad onder meer in de Arabische wereld geïsoleerd. Maar er is een andere wind gaan waaien, vooral na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië in februari en nadat Saudi-Arabië en Iran afgelopen maand besloten weer relaties aan te knopen.