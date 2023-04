G7-landen eensgezind over Taiwan, Oekraïne en Noord-Korea

De buitenlandministers van de G7, een groep rijke industrielanden, zijn het eens over een aantal belangrijke geopolitieke kwesties. In een verklaring lieten de ministers dinsdag na meerdaags overleg in het Japanse Karuizawa weten onder meer Noord-Koreaanse rakettesten, de Russische invasie in Oekraïne en Chinese militaire activiteiten in de Zuid-Chinese Zee te veroordelen. Volgende maand volgt elders in Japan een topconferentie van de G7.