Veilig Verkeer Nederland (VVN) is geschrokken van het hoge aantal verkeersdoden vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen in 2022 ruim een kwart meer mensen in het verkeer om dan een jaar ervoor. „Het is absurd dat het ondanks al die veiligheidssystemen in auto’s zo vaak misgaat”, zegt Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN.