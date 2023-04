Maar liefst acht bewindspersonen, onder wie premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), praten dinsdagavond met Groningse bestuurders over onder meer het toekomstperspectief van het aardbevingsgebied. De kabinetsleden gaan ook in gesprek over de ‘ereschuld’ waar de parlementaire enquêtecommissie van spreekt.