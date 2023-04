Gemeente Cranendonck presenteert resultaat onderzoek azc Budel

De Brabantse gemeente Cranendonck presenteert maandagavond de resultaten van een onderzoek over de toekomst van het Nassau-Dietzterrein in Budel, waar nu een asielzoekerscentrum is gevestigd. Dat gebeurt tijdens een openbare informatiebijeenkomst in De Borgh in Budel, waar bureau I&O Research de uitkomsten van het onderzoek toelicht. De gemeente liet eerder weten het azc volgend jaar te willen sluiten. Het voormalige defensieterrein biedt onderdak aan maximaal 1500 asielzoekers.