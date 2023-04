De zeer grote brand die in de nacht van zondag op maandag woedde in een boerderij aan de Rokkeveenseweg in Zoetermeer (Zuid-Holland) is onder controle, meldt de brandweer. Rond 00.45 uur brak in een geparkeerde camper naast de boerderij brand uit. Volgens de brandweer sloeg het vuur al snel over naar de boerderij zelf.