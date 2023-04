De 26-jarige motorrijder die zaterdagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Alkmaar zit nog vast. Bij het ongeval kwam een 5-jarig meisje om het leven. De motorrijder raakte gewond en werd zaterdag in het ziekenhuis aangehouden. Zondag is hij overgebracht naar het politiebureau, zegt een woordvoerster van de politie.