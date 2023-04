Minstens 26 truffelzoekers zijn gedood bij een aanval door strijders van de Islamitische Staat (IS) in een Syrisch dorp, melden Syrische staatsmedia. De aanval gebeurde op het platteland van Hama in Centraal-Syrië. Het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt zelfs van 31 doden, onder wie twaalf leden van een regeringsgezinde militie.