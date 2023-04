Prins Harry is op 6 mei aanwezig bij de kroning van zijn vader koning Charles in Londen. De prins komt zonder zijn vrouw Meghan, laat Buckingham Palace woensdag weten aan Britse media. De hertogin van Sussex blijft thuis in de Verenigde Staten bij hun twee kinderen Archie en Lilibet omdat eerstgenoemde op 6 mei ook zijn vierde verjaardag viert.