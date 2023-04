Rusland heeft een test uitgevoerd met een intercontinentale raket, meldt het Russische ministerie van Defensie via staatspersbureau RIA. In de zuidelijke regio Astrachan, aan de Kaspische Zee, werd een ballistische langeafstandsraket afgevuurd vanaf een militair oefenterrein. De raket kwam zoals gepland terecht in een oefengebied in buurland Kazachstan, aldus het ministerie.