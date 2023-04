Een Saudische delegatie was zondag in de Jemenitische hoofdstad Sanaa om te onderhandelen over een mogelijke nieuwe wapenstilstand met de door Iran gesteunde Houthi-rebellen die de stad controleren, zeiden diplomaten tegen Houthi-media. Diverse media toonden beelden waarop de politieke leider van de groep, Mahdi al-Mashat, Saudische functionarissen ontmoet, onder wie de Saudische ambassadeur in Jemen.