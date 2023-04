Slachtofferhulp Nederland (SHN) is dinsdag in touw om te helpen bij het treinongeluk in Voorschoten, waarbij zeker één persoon om het leven kwam en tientallen gewonden vielen. SHN heeft een groepsopvang georganiseerd in een lokaal buurthuis waar mensen terecht kunnen en ook stelt de instantie zich online en telefonisch beschikbaar voor iedereen die zich wil melden.