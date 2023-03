Russische raketten die per spoor vervoerd werden in het noordelijke deel van het schiereiland de Krim zijn vernietigd door een explosie, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie maandagavond. Kyiv zegt niet of het achter de explosie in de buurt van de stad Dzjankoj zit, maar meldt in een verklaring wel dat „de demilitarisering van Rusland” door blijft gaan.