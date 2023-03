Ralph Venning (ca. 1621-1674) is een bijna vergeten, maar veelzijdige Engelse puriteinse pastor en predikant. Ongeveer 400 jaar geleden zag Venning als zoon van Francis en Joanne Venning in het graafschap Devonshire het levenslicht. De jaartallen 1621 of 1622 worden over het algemeen als geboortejaar aangehouden.