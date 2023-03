Willem-Alexander vindt dat mannen er „een potje” van hebben gemaakt

Koning Willem-Alexander benoemde tijdens een gesprek over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie dat mannen er de laatste duizenden jaren „een potje” van hebben gemaakt. Daarom roept hij vrouwen op mannen niet „te kopiëren”. Dat zei de koning tijdens een gesprek over gender(on)gelijkheid met Slowaakse jongeren, dat werd gevoerd in het kader van Internationale Vrouwendag. De gesprekken vonden plaats in de Slowaakse Nationale Galerie in Bratislava, gedurende het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan het land.