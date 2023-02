Ongetwijfeld heb ik er al eens eerder over geschreven: mijn receptenmap vol knipsels. Eigenlijk zijn het drie mappen. Een houten tijdschriftencassette met printjes en uitgescheurde pagina’s. Een kookmapje met vergeelde lijntjesvellen vol handgeschreven of op de typemachine getypte recepten. Mijn moeder kookte er vroeger de goulash uit en bewaarde het recept voor monchoutaart erin. Dan nog een grote ordner die ik in mijn middelbareschooltijd begon.