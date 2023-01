We hadden ineens vreselijk veel zin in poffertjes. Ik denk dat we de overdaad aan oliebollen en appel­flappen alweer waren vergeten. De meningen over de lieve kleine minipannenkoekjes zijn hier in huis verdeeld. Sommigen eten ze graag uit zo’n zak van de supermarkt, anderen gruwen daarvan. Ze smaken misschien niet zo zuur als kant-en-klare pannenkoeken vaak doen – krokant vanbuiten en lekker zacht vanbinnen zijn ze zeker ook niet.