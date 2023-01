De grens tussen beheersbare voorraadjes aanleggen en irrationeel hamsteren is dun. Achter in de kelderkast vond ik in de kerstvakantie –onder andere– een paar dozen overjarige bruine bonen. Ooit aangeschaft omdat het altijd fijn is om gedroogde peulvruchten in huis te hebben. Maar vergeten of verdrongen omdat bruine bonen niet mijn favoriet zijn. Doe mij maar linzen, of kikkererwten, of kidneybonen.