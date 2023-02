„Voor de NBV21 werd het principe ”werken vanuit het doel dat je beoogt” dankbaar aangegrepen.” Foto: Koning Willem-Alexander neemt op 3 oktober 2021 in de Grote Kerk in Den Haag het eerste exemplaar van de NBV21 in ontvangst. De koning is beschermheer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. beeld ANP, Robin Utrecht