Burgemeesters: zorgen over crisisopvang en plek voor Oekraïners

Burgemeesters in Nederland hebben zorgen over een opnieuw dreigend groot tekort aan crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers. Ook maken zij zich zorgen over de huisvesting voor Oekraïners, die veel langer in Nederland lijken te blijven dan eerder werd verwacht. En het is nog niet duidelijk hoe het moet met de huisvesting voor buitenlanders die in Oekraïne verbleven toen daar oorlog uitbrak, maar die geen Oekraïens staatsburger zijn. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken deze zorgen donderdag in Utrecht met staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel.