Geschrokken Kamer debatteert met ministers over gekkekoeienziekte

De schrik zat er bij Kamerleden woensdag goed in toen zij hoorden dat de gekkekoeienziekte na bijna 12 jaar weer is aangetroffen in Nederland. Later op de dag bleek dat het meeviel: de variant die de dode koe bij zich droeg kwam door ouderdom en niet door besmet voer. In dat laatste scenario was er een groot risico voor de volksgezondheid. Dan waren veel meer koeien besmet geraakt en was kans aanzienlijk groter dat mensen besmet vlees hadden gegeten.