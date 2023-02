De twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum hebben woensdag aan het eind van hun proces in hoger beroep uitvoerig en voor de laatste keer hun onschuld bepleit. Het Openbaar Ministerie en de recherche hebben „een beestachtig onderzoek” verricht, zei de 39-jarige Giërmo B. in zijn slotverklaring. „Het OM moet zich schamen. Ik word vals beschuldigd. Dat is niet menselijk.”