Interne klachten bij organisatie die toeslagenouders compenseert

Bij de organisatie die de compensatie van het toeslagenschandaal afhandelt, zijn de afgelopen tijd vijf meldingen over een onveilige of gespannen werksfeer binnengekomen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt de meldingen. Zowel Nieuwsuur als NRC schrijft woensdag over de problemen bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De organisatie zou in crisis verkeren en er zou een angstcultuur heersen.