Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de gekkekoeienziekte BSE aangetroffen, meldt het ministerie van Landbouw. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat. De boerderij is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. Mensen die vlees van een koe met BSE eten, kunnen daardoor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen. Door die ziekte sterven hersencellen in hoog tempo af.