„Het trauma is groot, heel groot en het enorme gemis blijft. Ouderen denken ongetwijfeld terug aan alles wat voorgoed verloren is gegaan”. Dat zei burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam van Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) bij de herdenking van de Watersnoodramp van 1953 in Oude-Tonge. Prinses Beatrix is ook aanwezig.