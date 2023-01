De politie heeft dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht nieuwe beelden getoond van de aanslag op Cor P. op de Dominicaanse Republiek op 4 januari vorig jaar. P., bijnaam Cor de Paling, raakte daarbij gewond maar overleefde de beschieting in de badplaats Las Terrenas. De politie hoopt meer te weten te komen over de uitvoerders, de opdrachtgever en het motief van de moordaanslag.