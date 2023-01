In de zoektocht naar de verdachte van de fatale schietpartij in Zwijndrecht heeft de politie maandagavond opnieuw een huis doorzocht. Het gaat om een woning aan de Pegasusweg in Rotterdam, daar zou een contact wonen van verdachte Ming Nghia Vuong (49), meldde de politie in het programma Opsporing Verzocht. Of de zoektocht iets heeft opgeleverd kon een woordvoerder niet zeggen.