Voor mensen die hun oude zorgverzekering hebben opgezegd maar nog niet direct een nieuwe hebben afgesloten, is dinsdag de laatste dag om dat te regelen. Het overstapseizoen zit er dan op. Voor veruit de meeste verzekerden is het pas in december weer mogelijk om van zorgverzekeraar te wisselen. Eerder deze maand werd al duidelijk dat dit jaar een recordaantal Nederlanders is overgestapt.