De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag op tv laten doorschemeren het NAVO-lidmaatschap van Finland wel te willen goedkeuren, zonder hetzelfde te doen voor Zweden. „Desnoods geven we een andere boodschap af voor Finland. Het zal een schok zijn voor Zweden als we dat doen”, antwoordde de Turkse leider op een vraag van een jonge kiezer over de kandidatuur van beide landen.