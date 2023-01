Ook al ben je niet geïnteresseerd in deugdethiek, gebodsethiek of echtscheiding, toch zou je het artikel van ds. T.A. Bakker in het RD van vorige week zaterdag (21-1) nog eens moeten opzoeken. Bakker reageert op een lezing van dr. Pieter Vos waarin deze „zich afzet tegen de traditionele reactie op echtscheiding”.