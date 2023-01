Begin 20 was de Joodse Margot Bendheim toen ze, april 1944, in Berlijn werd opgepakt. Haar moeder en broer waren in januari 1943 al naar Auschwitz afgevoerd en vermoord, haar vader volgde korte tijd later. Zelf kwam Margot in Theresienstadt terecht. Ze overleefde het concentratiekamp in het huidige Tsjechië én ontmoette er haar latere man, Adolf Friedländer.