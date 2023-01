De provincie Noord Brabant gaat op onderzoek uit naar een grote drugsdumpplek in Someren. Deze drugsdump zou via een leiding verbonden zijn met een voormalig drugslab aan de Bergdijk in het Brabantse dorp. Het drugsafval kwam in ondergrondse geperforeerde IBC-tanks terecht van waaruit het maandenlang de grond in sijpelde. De provincie kijkt naar de omvang van de verontreiniging. De eigenaar van de grond moet de troep opruimen.