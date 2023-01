Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft vrijdag overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie over de aangekondigde blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Volgens een woordvoerder van het OM was het „een uitwisseling van standpunten, we hebben over en weer onze zorgen aan elkaar geuit, en dat is ook het enige. Er is niets veranderd met het oog op hun actie.”