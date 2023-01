Nog maar net uit het puin gekropen

Wie ze het meest missen, was mijn vraag. Essam Salman (42) en Mary Bah Jat (31) hoefden daar niet lang over na te denken: „Onze ouders.” Nog maar een paar maanden terug ontvluchtte het echtpaar met hun dochters Lamar (7) en Celena (3) Homs, de Syrische stad die tijdens de burgeroorlog in puin werd geschoten en daardoor zo goed als onleefbaar is. „Het pijnlijke is, dat onze ouders er alles aan hebben gedaan ons daar weg te krijgen, terwijl ze zelf niet weg kunnen.”