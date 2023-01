Door de opwarming van de aarde duren de winters in Nederland als het ware steeds korter. Klimaatspecialist Peter Siegmund van het KNMI becijfert dat de winterse temperaturen van een paar decennia geleden nu al veel minder voorkomen. De periode met de lage temperaturen van dertig jaar geleden is inmiddels 28 dagen korter geworden, „bijna een dag per jaar”.