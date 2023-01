De chauffeur van de stilstaande bus waar afgelopen oktober een trein tegenaan reed in Bergen op Zoom, is geen verdachte meer. Volgens het OM valt de chauffeur „niks te verwijten”. „De bus kwam buiten zijn schuld stil te staan, vermoedelijk door een technisch mankement aan de bus”, aldus het OM, die verder meldt dat het onderzoek naar het incident is afgerond.