Bescherming Limburg tegen overstromingen zaak van lange adem

Het gaat jaren duren om overstromingen zoals die in juli 2021 in Zuid-Limburg zoveel mogelijk tegen te gaan. Want voorkomen gaat niet. Provincie Limburg, gemeenten, Rijk en Waterschap Limburg kunnen de overlast hooguit beperken, zei bestuurder Josette van Wersch van Waterschap Limburg donderdag in een reactie op een onderzoek van kennisinstituut Deltares over de aanpak van het hoogwater in Limburg. „Je kunt Zuid-Limburg niet vol bouwen met regenwaterbuffers”, zei Van Wersch. „Dan krijg je een kraterlandschap.”