Amnesty International is „erg geschrokken” van de aanhoudingen van klimaatactivisten in aanloop naar een protestactie die Extinction Rebellion (XR) zaterdag op de A12 in Den Haag wil houden. De inzet van zo’n „preventief strafmiddel” noemt een woordvoerster van de mensenrechtenorganisatie „een zorgwekkende ontwikkeling”. Amnesty vindt dat overheid en burgers op deze manier „lijnrecht tegenover elkaar” komen te staan.